В Ростове произошел пожар в квартире из-за короткого замыкания в удлинителе

Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростове-на-Дону в квартире произошло возгорание из-за короткого замыкания в удлинителе. Пожар случился 13 октября.В переулке Днепровском, 122 произошло возгорание в квартире. Из-за этого в подъезде распространился дым. Жильцы дома незамедлительно вызвали пожарных. До приезда спасателей из дома успели эвакуироваться девять человек. Ещё восемь человек были выведены из задымленного подъезда пожарными.В тушении были задействованы 16 специалистов и пять единиц спецтехники. В результате огонь был потушен на площади шести квадратных метров.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, причиной возгорания стало короткое замыкание в удлинителе, к которому были подключены стиральная машина и телефонная зарядка. В результате от расплавленных проводов загорелся диван.