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В Ростове произошел пожар в квартире из-за короткого замыкания в удлинителе

В Ростове произошел пожар в квартире из-за короткого замыкания в удлинителе
В Ростове-на-Дону в квартире произошло возгорание из-за короткого замыкания в удлинителе. Пожар случился 13 октября.

В переулке Днепровском, 122 произошло возгорание в квартире. Из-за этого в подъезде распространился дым. Жильцы дома незамедлительно вызвали пожарных. До приезда спасателей из дома успели эвакуироваться девять человек. Ещё восемь человек были выведены из задымленного подъезда пожарными.

В тушении были задействованы 16 специалистов и пять единиц спецтехники. В результате огонь был потушен на площади шести квадратных метров.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, причиной возгорания стало короткое замыкание в удлинителе, к которому были подключены стиральная машина и телефонная зарядка. В результате от расплавленных проводов загорелся диван.
Фото: ГУ МЧС по РО
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