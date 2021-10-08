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Автобус горел на проспекте Королева в Ростове-на-Дону

Автобус горел на проспекте Королева в Ростове-на-Дону
В донской столице загорелся очередной автобус. ЧП случилось вечером 10 октября на проспекте Королева.

Транспортное средство вспыхнуло на остановке «Волгодонская». У автобуса загорелась крыша. Водитель вызвал к месту происшествия спасателей. Прибывшие сотрудники МЧС потушили пламя. Во время пожара никто не пострадал.

Стоит отметить, что автобусы в Ростове загораются регулярно, начиная с мая. Это уже шестой сгоревший общественный транспорт. Мэр Ростова, комментируя эти пожары, заявлял, что причина возгораний - контрафактные детали, которые установили на автобусах во время ремонта.
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