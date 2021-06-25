В Ростове на Стачки снова загорелся пассажирский автобус: видео
В Ростове на проспекте Стачки в очередной раз загорелся пассажирский автобус. ЧП случилось днем 29 июня в районе ТЦ «Сокол».
Водитель без пассажиров ехал в гараж. В какой-то момент он почувствовал запах гари. Мужчина остановил транспорт, вышел на улицу и позвонил пожарным.
К счастью, до масштабного пожара дело не дошло. Пока спасатели ехали на место, водитель использовал огнетушитель.
Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, в пути загорелся моторный отсек автобуса.
Пожары в пассажирских автобусах - не редкость в донской столице. Это уже четвертый случай с начала мая и второй - только за июнь.
Первые два пожара случились на проспекте Стачки. А в июне произошло возгорание автобуса № 10. Огонь вспыхнул в районе Военведа. Во всех трех случаях никто из людей не пострадал. А вот транспорт сгорел дотла - автобусы вряд ли смогут восстановить.
По словам сити-менеджера Алексея Логвиненко, причиной пожаров в общественном транспорте являются контрафактные запчасти. Поэтому автобусы после планового ремонта с новыми запчастями воспламеняются в пути.