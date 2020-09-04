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В центре Ростова на остановке загорелся пассажирский автобус

В центре Ростова на остановке загорелся пассажирский автобус
В Ростове-на-Дону на остановке общественного транспорта загорелся автобус №33. Происшествие случилось днем 8 сентября на ЦГБ на проспекте Ворошиловском.

Общественный транспорт, следующий по маршруту Верхний Темерник - Главный ж/д вокзал, стоял на остановке, когда из него повалил дым. На место вызвали пожарных, а всех пассажиров вывели из салона. Оказалось, что возгорание случилось в кондиционере автобуса.

- Площадь возгорания составила пять квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - К счастью, в результате пострадавших нет.

В тушении автобуса участвовали две единицы техники и восемь спасателей.

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