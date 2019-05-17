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В Ростовской области стартовал Международный театральный фестиваль «Поговорим о любви…»

В Ростовской области стартовал Международный театральный фестиваль «Поговорим о любви…»
В Ростовской области стартовал IV Международный театральный фестиваль «Поговорим о любви...». В Новошахтинском драматическом театре пройдут десятки мероприятий. Фестиваль продлится до 24 мая.

Открывает фестивальную программу Ростовский музыкальный театр яркой сказкой «Зайка почтальон». Всего в рамках фестиваля пройдут 18 спектаклей, среди них: «Руки, которые не нужны» Владимирского академического театра драмы, «Зойкина квартира» Новошахтинского драматического театра, «Пять вечеров» Новороссийского драматического театра имени В.П. Амербекяна, «Бумбараш» Краснотурьинского театра кукол, «Очень простая история» Дмитровского театра «Большое гнездо».

Донской регион на фестивале представят артисты Ростовского государственного театра кукол имени В.С. Былкова, Таганрогского театра имени А.П. Чехова, Донского театра драмы и комедии имени В.Ф. Комиссаржевской, Волгодонского молодежного театра и Новошахтинского драматического театра.
В Ростовской области стартовал Международный театральный фестиваль «Поговорим о любви…»

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