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В Ростове на музыкальный фестиваль Башмета потратят 7 миллионов рублей

В Ростове на музыкальный фестиваль Башмета потратят 7 миллионов рублей
Фото: showbi.ru
В сентябре в Ростове пройдёт VII Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Принимать масштабное культурное мероприятие будет Ростовская государственная филармония.

На организацию фестиваля учреждению выделили 7 миллионов рублей из регионального бюджета. Об этом 13 августа сообщили в правительстве области.

Мероприятие пройдет в рамках Донского культурного марафона. Концертные коллективы «Солисты Москвы» и «Новая Россия» исполнят четыре концертных программы. В этом году впервые будет реализован проект для детей.

Напомним, что всемирно известный музыкант Юрий Башмет родился в Ростове. В 1958 году семья переехала во Львов, где будущий дирижёр окончил специальную музыкальную школу. В 1976-м Башмет стал выпускником Московской консерватории. С 1976-го по 1978 год проходил в консерватории ассистентуру-стажировку.

Юрий Башмет является лауреатом Государственной премии СССР (1986) и четырёх Государственных премий Российской Федерации.

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