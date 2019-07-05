На два дома: главным режиссёром театра им. Горького стал режиссёр московского Театра на Покровке



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В театре им. Горького официально представили нового главного режиссёра. Им стал Геннадий Шапошников. Ростовскому зрителю он знаком по работе над «Донской трилогией» («Тихий Дон», «Цыган», «Матерь человеческая»).



Геннадий Шапошников работает главным режиссёром московского Театра на Покровке. Должность в Ростове он планирует совмещать.

- Я не вижу свою работу в качестве «цепной собаки», которая должна всё время «строить» народ. Меня учили так: к профессии относиться серьёзно, к тому, что делаешь, – с большой иронией, что я и делаю уже на протяжении многих лет – с большой иронией отношусь к результату. Мне важен процесс. Когда я заканчиваю свой процесс как постановщик, он должен начинаться у артиста. Если трупа будет разделять эту мою простую идею, мне будет легко, - поделился режиссёр.



Контракт заключён на год. Как пояснил Геннадий Шапошников, краткосрочные контракты для начала работы – это нормальная практика.

- Таково требование законодательства. Но невозможно планировать стратегию на год. Стратегия, которую я разрабатываю, – пятилетняя. А кто будет её реализовывать в дальнейшем – я или мой преемник, если посчитает уместным, мы не будем загадывать.



В 2005 году Геннадий Шапошников посещал Ростов с гастролями Иркутского академического драматического театра им. Н. П. Охлопкова, где с 2003 года работал художественным руководителем. Спустя 10 лет худрук театра Горького предложил ему поставить «Тихий Дон», результатом чего стала «Донская трилогия». На ростовской сцене он также ставил «Сумасшедшую любовь в селе Степанчиково», «Чемоданчик», «Дачников», «Собаку на сене».



Новый режиссёр поделился идеей создать при театре курс молодых актёров, которые впоследствии могли бы войти в ростовскую труппу.

- Я уже провёл переговоры с институтом Бориса Щукина. Мы наберём курс, который будет жить при театре, здесь «выращиваться» и здесь же останется. Трупа требует омоложения.



Геннадий Шапошников окончил Московский институт культуры (1991 г.) и Высшее театральное училище им. Б. Щукина по специальности «Педагог по режиссуре» (1998 г.). Режиссёр поставил свыше 30 спектаклей в разных театрах страны. В 2015 году назначен главным режиссером московского Театра на Покровке.