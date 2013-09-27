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В Ростове житель Аксая избил и украл одежду прохожего

Сегодня, 14:53 |  ROSTOV.RU
В Ростове житель Аксая избил и украл одежду прохожего

В Ленинском районе Ростова житель Аксая избил прохожего и украл его одежды. Общая сумма ущерба составила около 15 тыс. руб.
Нападение произошло вечером 12 января на улице М. Горького.
- В полицию обратился мужчина, который рассказал, что когда он возвращался домой, к нему подошел неизвестный и несколько раз ударил. Затем нападавший забрал сумку и заставил прохожего снять кроссовки и верхнюю одежду, после чего скрылся с похищенными вещами, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – Полицейские оперативно установили и задержали подозреваемого в совершении грабежа.

Им оказался 20-летний житель Аксая. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Молодому человеку грозит до 7 лет лишения свободы.

Часть похищенных вещей удалось вернуть законному владельцу.

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