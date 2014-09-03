

В Ростове трамвай № 10 сошел с рельсов. ЧП произошло 26 декабря около 17 часов на конечной остановке маршрута «Лендворец».



По словам водителей трамваев, на данном участке сильно изношены рельсы. А местные жители отмечают, что на месте схода вагона давно образовалась яма.

«К счастью, в момент схода с рельсов рядом с бортом трамвая не оказалось машин и пешеходов, ДТП удалось избежать, - сообщается в группе Ростовский городской транспорт.- Пассажиры отделались испугом. На место прибыли аварийные службы».



Из-за поломки «десятки», не смогли продолжить движение два трамвайных маршрута, а на месте происшествия образовалась пробка.



Отмечается, что движение удалось восстановить только в восьмом часу вечера.



Фото: https://vk.com/rostovgortrans

