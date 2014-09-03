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В Ростове трамвай № 10 сошел с рельсов

Сегодня, 00:33 |  ROSTOV.RU
В Ростове трамвай № 10 сошел с рельсов

В Ростове трамвай № 10 сошел с рельсов. ЧП произошло 26 декабря около 17 часов на конечной остановке маршрута «Лендворец».

По словам водителей трамваев, на данном участке сильно изношены рельсы. А местные жители отмечают, что на месте схода вагона давно образовалась яма.
«К счастью, в момент схода с рельсов рядом с бортом трамвая не оказалось машин и пешеходов, ДТП удалось избежать, - сообщается в группе Ростовский городской транспорт.- Пассажиры отделались испугом. На место прибыли аварийные службы».

Из-за поломки «десятки», не смогли продолжить движение два трамвайных маршрута, а на месте происшествия образовалась пробка.

Отмечается, что движение удалось восстановить только в восьмом часу вечера.

Фото: https://vk.com/rostovgortrans

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