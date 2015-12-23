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В Ростове «скорая» после столкновения с «Киа», врезалась в дерево

Сегодня, 09:42 |  ROSTOV.RU
В Ростове «скорая» после столкновения с «Киа», врезалась в дерево

В Ростове автомобиль скорой помощи попал в ДТП. Авария произошла 27 декабря около 14 часов на улице Смоленской.

Спецавтомобиль сначала столкнулся с «Киа Рио», а потом врезался в дерево. В донской ГИБДД сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.


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