В Ростове «скорая» после столкновения с «Киа», врезалась в дерево
Сегодня, 09:42 |
ROSTOV.RU
В Ростове автомобиль скорой помощи попал в ДТП. Авария произошла 27 декабря около 14 часов на улице Смоленской.
Спецавтомобиль сначала столкнулся с «Киа Рио», а потом врезался в дерево. В донской ГИБДД сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.
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