В Ростове «скорая» после столкновения с «Киа», врезалась в дерево



В Ростове автомобиль скорой помощи попал в ДТП. Авария произошла 27 декабря около 14 часов на улице Смоленской.



Спецавтомобиль сначала столкнулся с «Киа Рио», а потом врезался в дерево. В донской ГИБДД сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.

