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В Ростове внедорожник врезался в дерево

В Ростове внедорожник врезался в дерево
В Ростове-на-Дону внедорожник врезался в дерево. ДТП произошло на улице Добровольского утром 1 февраля.

По словам очевидцев, водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо» выехал на кольцо в районе рынка «Шайба». На трассе он не справился с управлением. В результате внедорожник съехал с проезжей части и влетел в дерево.

– В результате аварии никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения, – прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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