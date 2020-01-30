В Ростове внедорожник врезался в дерево



В Ростове-на-Дону внедорожник врезался в дерево. ДТП произошло на улице Добровольского утром 1 февраля.



По словам очевидцев, водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо» выехал на кольцо в районе рынка «Шайба». На трассе он не справился с управлением. В результате внедорожник съехал с проезжей части и влетел в дерево.



– В результате аварии никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения, – прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.