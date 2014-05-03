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В Ростове разыскиваются родственники девушки с ребенком, которых сбила машина

Сегодня, 18:02 |  ROSTOV.RU
В Ростове разыскиваются родственники девушки с ребенком, которых сбила машина

В Ростове разыскиваются родственники девушки, пострадавшей в ДТП.

1 января около 11 утра на проспекте Космонавтов 33-летний водитель «Фольцваген Поло», по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на разделительный газон, где врезался в светофор. Затем иномарку отбросило на девушку, гулявшую с коляской. Ростовчанку и полуторогодовалого ребенка госпитализировали в больницу.
- Сотрудники полиции устанавливают родственников гражданки, пострадавшей в результате ДТП,- сообщили в Г МВД Ростовской области. – Приметы девушки: рост 170-175 см, русые волосы ниже плеч, худощавое телосложение, на вид 28-32 года.

Пострадавшая была одета в черный пуховик и красное платье. Ребенок находился в зеленой коляске.

Всем, кому что-нибудь известно о родственниках пострадавшей, просят сообщить по телефонам: 8(951)-525-20-52 или 8(863) 249-43-20.

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