В Ростове разыскиваются родственники девушки с ребенком, которых сбила машина



В Ростове разыскиваются родственники девушки, пострадавшей в ДТП.



1 января около 11 утра на проспекте Космонавтов 33-летний водитель «Фольцваген Поло», по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на разделительный газон, где врезался в светофор. Затем иномарку отбросило на девушку, гулявшую с коляской. Ростовчанку и полуторогодовалого ребенка госпитализировали в больницу.

- Сотрудники полиции устанавливают родственников гражданки, пострадавшей в результате ДТП,- сообщили в Г МВД Ростовской области. – Приметы девушки: рост 170-175 см, русые волосы ниже плеч, худощавое телосложение, на вид 28-32 года.



Пострадавшая была одета в черный пуховик и красное платье. Ребенок находился в зеленой коляске.



Всем, кому что-нибудь известно о родственниках пострадавшей, просят сообщить по телефонам: 8(951)-525-20-52 или 8(863) 249-43-20.



