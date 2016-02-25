В Новочеркасске пропал 27-летний парень

В Новочеркасске разыскивают 27-летнего Ивана Кизеева. Молодой человек вышел из дома 18 декабря около 14 часов без денег, документов и телефона. До настоящего времени о его судьбе ничего не известно.
Иван ушел из дома, никого не предупредив. В тот же день родители подали заявление в полицию, а также получили детализацию его звонков, из которой стало понятно, что накануне молодой человек ни с кем не общался. Перед уходом из дома он интересовался в Интернете прогнозом погоды.
За месяц до пропажи молодой человек вынужден был уйти с работы, из-за чего сильно переживал. С момента увольнения житель Новочеркасска всё время сидел дома, никуда не выходил и ни с кем не общался.
В день исчезновения Иван был одет в черный свитер, синие джинсы и черное классическое полупальто.
Всех, кто что-либо знает о судьбе Ивана Кизеева, просят позвонить по телефонам: 8-960-460-21-10 или 02.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию",
информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.
Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!