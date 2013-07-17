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В центре Ростова из-за бесхозной сумки оцепили «Сбербанк»

Сегодня, 14:45 |  ROSTOV.RU

В центре Ростова оцепили отделение «Сбербанка» из-за бесхозной сумки.

Сообщение о подозрительном предмете рядом с офисом финансового учреждения на пересечении переулка Островского и улицы Большой Садовой, поступило в полицию около половины первого дня 30 декабря.

На месте работают полицейские, взрывотехники и кинологи с собаками.

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