В центре Ростова из-за бесхозной сумки оцепили «Сбербанк»
Сегодня, 14:45 |
ROSTOV.RU
В центре Ростова оцепили отделение «Сбербанка» из-за бесхозной сумки.
Сообщение о подозрительном предмете рядом с офисом финансового учреждения на пересечении переулка Островского и улицы Большой Садовой, поступило в полицию около половины первого дня 30 декабря.
На месте работают полицейские, взрывотехники и кинологи с собаками.
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