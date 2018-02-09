В Ростове определились отели и стадионы для сборных на ЧМ-2018



В Ростове определились отели и стадионы для сборных на ЧМ-2018. Об сообщает администрация донской столицы.



Во время группового этапа футбольные команды будут проживать и тренироваться на своих базах. Непосредственно перед играми спортсмены остановятся в гостиницах и будут тренироваться на специальных тренировочных площадках того города, где будет проходить матч.



В Ростове футболистов будет принимать отель «РАМАДА» и «Меркур». Тренировочными полями для них станут стадионы «Локомотив» и «Олимп-2». Запасной площадкой станет стадионом СКА.



Отмечается, что команды будут заселяться за день до предполагаемой игры.



Напомним, чемпионат мира в Ростове пройдет с 17 до 26 июня. Согласно правилам ФИФА, на стадионы запрещено проносить термосы-фляги, косметику, стулья, дроны, селфи-палки, зонты длиной более 25 см, штативы для фото- и видеотехники.