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В Ростове определились отели и стадионы для сборных на ЧМ-2018

В Ростове определились отели и стадионы для сборных на ЧМ-2018
В Ростове определились отели и стадионы для сборных на ЧМ-2018. Об сообщает администрация донской столицы.

Во время группового этапа футбольные команды будут проживать и тренироваться на своих базах. Непосредственно перед играми спортсмены остановятся в гостиницах и будут тренироваться на специальных тренировочных площадках того города, где будет проходить матч.

В Ростове футболистов будет принимать отель «РАМАДА» и «Меркур». Тренировочными полями для них станут стадионы «Локомотив» и «Олимп-2». Запасной площадкой станет стадионом СКА.

Отмечается, что команды будут заселяться за день до предполагаемой игры.

Напомним, чемпионат мира в Ростове пройдет с 17 до 26 июня. Согласно правилам ФИФА, на стадионы запрещено проносить термосы-фляги, косметику, стулья, дроны, селфи-палки, зонты длиной более 25 см, штативы для фото- и видеотехники.

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