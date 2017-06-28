В ФК «Ростов» перешел защитник сборной Исландии



Исландский защитник Сверрир Ингасон пополнил ряды «Ростова». Профессиональную карьеру игрока Ингасон начал в исландском клубе «Брейдаблик», с которым выиграл Кубок страны. После этого он перешел в норвежский «Викинг», а чуть позже – в «Локерен», выступающий в чемпионате Бельгии. В середине прошлого сезона Ингасон перебрался в испанскую «Гранаду», где был основным игроком. В прошедшем сезоне он провел 23 матча за «Локерен» и 17 - за «Гранаду».



Также на счету игрока - 11 игр и три мяча за основную национальную сборную страны, в том числе два матча на «ЕВРО-2016», где Исландия сенсационно добралась до ¼ финала.



Контракт подписан на три года с возможностью продления на год. В новой команде Ингасон получил 15-й номер.