Авторизация

Регистрация
  • USD 60.38
  • EUR 68.95
Новости

Спорт

0

Ростовчанин занял первое место на спартакиаде учащихся по греко-римской борьбе

Ростовчанин занял первое место на спартакиаде учащихся по греко-римской борьбе
Ростовчанин занял первое место на спартакиаде учащихся по греко-римской борьбе. Соревнования проходили с 7 по 9 июля в донской столице. В VIII летней спартакиаде участвовали более 140 человек из различных территорий России.

Финальный поединок в весовой категории до 50 килограммов проходил 8 июля. За золотую медаль боролись ростовский спортсмен Владимир Забейворота и москвич Ильвер Хомидулин. В финальной схватке донской борец уверенно победил своего соперника.

За сборную Ростовской области выступали пять спортсменов: Владимир Забейворота (в.к. - 50 кг), Магомеднур Нурмагомедов (76 кг), Максим Хай (54 кг), Дамир Делавшок (69 кг) и Владимир Мацуга (42 кг).

Донская сборная сумела завоевать на спартакиаде четыре медали: две золотых, одну серебряную и одну бронзовую. По итогам соревнований сборная Ростовской области расположились на четвертом месте, уступив сборной Москвы (1-е место), сборной Санкт-Петербурга (2-е место) и сборной Московской области (3-е место).

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.