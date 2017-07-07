Ростовчанин занял первое место на спартакиаде учащихся по греко-римской борьбе



Ростовчанин занял первое место на спартакиаде учащихся по греко-римской борьбе. Соревнования проходили с 7 по 9 июля в донской столице. В VIII летней спартакиаде участвовали более 140 человек из различных территорий России.



Финальный поединок в весовой категории до 50 килограммов проходил 8 июля. За золотую медаль боролись ростовский спортсмен Владимир Забейворота и москвич Ильвер Хомидулин. В финальной схватке донской борец уверенно победил своего соперника.



За сборную Ростовской области выступали пять спортсменов: Владимир Забейворота (в.к. - 50 кг), Магомеднур Нурмагомедов (76 кг), Максим Хай (54 кг), Дамир Делавшок (69 кг) и Владимир Мацуга (42 кг).



Донская сборная сумела завоевать на спартакиаде четыре медали: две золотых, одну серебряную и одну бронзовую. По итогам соревнований сборная Ростовской области расположились на четвертом месте, уступив сборной Москвы (1-е место), сборной Санкт-Петербурга (2-е место) и сборной Московской области (3-е место).