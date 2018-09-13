«Ростов-Дон» обыграл «Луч-РГСУ»



Гандболистки из «Ростов-Дона» обыграли москвичек из команды «Луч-РГСУ». Игра состоялась 14 сентября в столице.



Ростовские спортсменки сразу же показали высокий уровень игры. В первом тайме счет открыла Анна Сень. Позже она удвоила преимущество команды. Счет в конце игры составил 12:22.



Москвичкам не удалось реабилитироваться и во втором тайме. Всю игру вела команда «Ростов-Дон». В итоге встреча закончилась со счетом 21:37.



6 октября ростовчанки сыграют со шведским «Сэвехов» в рамках Лиги чемпионов.