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«Ростов-Дон» на выезде одолел «Уфу-Алису»

«Ростов-Дон» на выезде одолел «Уфу-Алису»
«Ростов-Дон» на выезде одолел «Уфу-Алису». Команда из столицы Башкортостана вместе с московским «Лучом» замыкают турнирную таблицу чемпионата России среди команд Суперлиги. Это говорило в пользу того, что без особых проблем два очка достанется гостям – так и случилось, «Ростов-Дон» одержал очередную победу.

С первых же минут стало ясно, кто фаворит чемпионата, а кто аутсайдер. «Ростов-Дон» сходу повел 4:0, и только потом позволил сопернику забить несколько голов. Разница при этом колебалась от двух до четырех точных бросков. Временами отрыв становился не таким внушительным, но похоже было, что Фредерик Бужан и его подфешные ситуацию контролируют. После получаса игры «Ростов-Дон» был впереди 16:12.

Во втором тайме ростовчанки вновь, как и вообще в последних играх, набросали более 20 голов и уверенно победил, установив новый рекорд сезона по результативности второго тайма и повторив рекорд результативности всего матча. Дончанки просто смяли соперниц. Итог – крупная победа действующего чемпиона России 40:23.

У «Ростов-Дона» чаще других отличались Виктория Борщенко, Юлия Манагарова, Анна Вяхирева и Александрина Кабрал Барбоса – по 5 точных бросков. По столько же и на счету лучших снайперов «Уфы-Алисы» - Альбины Мурзалиевой (которая, кстати, несколько лет отыграла в молодежной команде ростовского клуба) и Марии Беловой. Галина Мехдиева сыграла весь матч и отразила 41% бросков по своим воротам – 16 из 36. Голкиперы уфимской команды смогли отбить только 6 бросков из 46.

«Ростов-Дон» набирает 22 очка (2 поражения и 11 побед) и продолжает преследовать «Ладу» (Тольятти) и «Астраханочку» (Астрахань), у которых по 24 балла и которые делят первую строчку турнирной таблицы предварительного этапа чемпионата России среди клубов Суперлиги. Теперь желто-черные сыграют 23 января в Ижевске против «Университета», занимающего девятую строчку из 11. Ближайшая домашняя игра состоится 31 января. Соперник – ГК «Луч» (Москва).

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