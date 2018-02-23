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На визит инспекторов ФИФА на «Ростов Арену» потратят полтора миллиона рублей

На визит инспекторов ФИФА на «Ростов Арену» потратят полтора миллиона рублей
На визит инспекторов ФИФА на «Ростов Арену» потратят полтора миллиона рублей. На сайте госзакупок опубликован конкурс на подрядчика от дирекции по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу. Сумма контракта составляет 1 505 400 рублей. Финансировать визит будут из областного бюджета.

Согласно техническому заданию для встречи и сопровождения гостей исполнитель должен предоставить два пассажирских автобуса общей вместимостью не менее 100 посадочных мест.

Кроме того, подрядчик должен обеспечить питание делегации участников инспекционного визита. Меню должно состоять из авторских блюд и кулинарных изделий сложного приготовления.

На стадионе для гостей должен быть организован пресс-подход для журналистов. Для исключения языковых ограничений исполнитель должен предоставить не менее 10 высококвалифицированных переводчиков с английского языка.

Представители Международной организации прибудут в Ростов в начале марта 2018 года.

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