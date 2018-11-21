ХК «Ростов» второй раз разгромил «Южный Урал-Металлург»





Вторая игра сложилась для ростовчан еще легче, чем первая. Команда гостей в этом матче вообще не сумела забить ни одного гола – 7:0.



Первый гол в матче на свой счет записал Иван Комаров. Получив пас Василия Мякинина на пятаке, он в касание точно бросил – 1:0. Через несколько минут гол-шедевр забил Владислав Туник. 95-й номер ростовчан, будучи за воротами, поднял шайбу на клюшку и забросил еще в верхний угол ворот гостей. Получилось в стиле Сидни Кросби – 2:0. Еще через несколько минут тот же Туник забил второй свой гол. На этот раз все было куда проще – выигранная борьба за позицию на пятаке, передача, гол. В самом конце первого периода Алексей Прохоров при игре в большинстве довел счет до 4:0.



Во втором отрезке игры тот же Прохоров забил еще дважды, оформив хет-трик. В первом моменте он, получив шайбу в центральной зоне, прошел по широкой дуге к воротам и мастерски поразил верхний угол ворот «Южного Урала-Металлурга» - 5:0. Через несколько минут он же, получив шайбу на пятаке, безупречно разобрался с вратарем и зажег на табло шестерку.



Третий период получился немного скучным – голов почти не было. Лишь в самом конце игры седьмой гол команды хозяев льда забил Эрик Хасанов. Итог – сверхуверенная победа ХК «Ростов» - 7:0.



В этот же день было сыграно еще два матча Первенства ВХЛ: саратовский «Кристалл» со счетом 5:2 на выезде одолел «Красноярских Рысей», а саранская «Мордовия» в гостях «всухую» обыграла барнаульский «Алтай» - 3:0.



«Кондоры» продолжают лидировать в ВХЛ-Б. У «Мордовии» на 12 очков меньше, плюс две игры в запасе. Ближайшие матчи подопечные Григория Пантелеева проведут в гостях: 8 и 9 декабря - против «Алтая», а 12-го и 13-го – против «Красноярских Рысей». На своем льду в этом календарном году они сыграют еще две пары игр: 22 и 23 декабря - против ХК «Челны», а 26-го и 27-го – против ХК «Чебоксары».