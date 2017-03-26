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ХК «Ростов» в овертайме переиграл ХК «Тамбов»

ХК «Ростов» в овертайме переиграл ХК «Тамбов»

Ростовчане оказались сильнее соперников из Тамбова – 3:2 в матче (ОТ) и 2:0 в полуфинальной серии.

Донские «кондоры» уже одной ногой в финале Кубка Федерации. После двух выигрышей дома осталось победить хотя бы один раз в Тамбове.

В первом периоде на льду почти полностью доминировали красно-белые. Они создавали множество моментов, но хромала реализация. Только за полторы минуты до первого перерыва команда хозяев все-таки использовала один из своих многочисленных шансов. Забитым в «девятку» голом отметился Алексей Алтухов – 1:0.

Во втором периоде на площадке была картина, диаметрально противоположная. Теперь уже гости настырно шли вперед и создавали острые моменты. На 24-й минуте последовал дальний бросок по воротам Горелова. Вратарь ХК «Ростов» шайбу отбил, но первым на отскоке был Сергей Гриф – 1:1. Тамбовчане усилили натиск еще больше. За несколько минут до перерыва «Волки» забрасывают свою вторую шайбу в матче. Цели достиг дальний бросок Даниила Юнышева – 1:2.

Такое развитие сценария, очевидно, ростовчан не устраивало. И они постарались исправить ситуацию в третьем периоде. Большую часть двадцатиминутки гости уверенно защищались, пока за пару минут до конца Владислав Туник не подкараулил ошибку защитников и вышел один на один с Вадимом Ореховым. Такие шансы больше упускать было нельзя – 2:2.

Встреча перешла в овертайм. На этой стадии турнира он длится 20 минут, а команды играют в полных составах. Развязка лихо закрученного сюжета была близка. Сначала «Тамбов», оставшись в меньшинстве, умудряется создать самый опасный голевой момент в матче, но тут красно-белым очень повезло. «Кондоры» через минуту после этого забили победный гол «на волне» большинства. Шайбу на свой счет записал Алексей Алтухов – 3:2.

ХК «Ростов» ведет в серии 2:0. Теперь предстоит сыграть в Тамбове 30 и 31 марта (если понадобится).

Первенство ВХЛ. Плей-офф, полуфинал.

ХК «Ростов» - ХК «Тамбов» 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0).

Голы:

18:30 – Алтухов (Орешкин, Савинов) – 1:0;

23:41 – Гриф (Ворошнин, Кузнецов) – 1:1;

35:49 – Юнышев (Буйницкий, Мухаметзянов) – 1:2;

57:17 – Туник (Мякинин, Савинов) – 2:2;

65:41 – Алтухов (Савинов) – 3:2.

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