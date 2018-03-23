ХК «Ростов» уступил в первой игре полуфинала Первенства ВХЛ



Донские хоккеисты без шансов проиграли ХК «Чебоксары» - 2:5.



Разумеется, действующий чемпион ВХЛ-Б и победитель регулярного этапа считался фаворитом этого противостояния. Но случилась неожиданность – «Чебоксары» сыграли на голову сильнее и повели в серии.



Кошмар начался на 7-й минуте. Евгений Филин спокойно получает пас на пятаке и почти без сопротивления со стороны защитников отправляет шайбу в ворота – 0:1. Прошло полторы минуты, и вновь «богатыри» без видимых усилий огорчают Егора Оселедца. На этот раз был нехитрый бросок, сейв вратаря и бросок на добивание – 0:2. Диктор по стадиону еще не успела объявить автора второго гола в ворота ХК «Ростов», а уже был забит третий. На этот раз Сергей Рябухин выскочил из-за ворот, обокрал защитника и записал на свой счет шайбу – 0:3. Получилось очень неожиданно. Мало кто мог подумать, что гости столь легко набросают лучшему голкиперу турнира столько шайб. За пару минут до первого перерыва «Чебоксары» воспользовались потерей ростовчан в обороне и легко разыграли выход 2 в 1 – 0:4.



Конечно, ростовские любители хоккея надеялись на то, что «красно-белые» заиграют в свой чемпионский хоккей, но этим надеждам сбыться было не суждено. Дончане не только не вернулись в игру, но и пропустили еще один гол. При игре 4 на 4 «кондоры» безвольно отдали вбрасывание в своей зоне и сразу получили пятый гол.



Гол престижа смогли забить только в третьем периоде. Точным броском из-под защитника отличился Василий Мякинин – 1:5. В конце встречи Владислав Туник забил еще один гол, который, впрочем, уже не мог повлиять на результат игры. Итог – безвольное поражение ХК «Ростов».



«Чебоксары» повели в серии - 1:0. Вторая игра пройдет в донской столице 25 марта. Похоже, что фаворитом пары теперь являются «Чебоксары».