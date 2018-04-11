ХК «Ростов» проиграл первый матч за бронзу ВХЛ





Ещё зимой мало кто мог предположить, кто два клуба-лидера всего турнира будут сражаться между собой не в финале, а лишь в утешительной серии за третье место. В регулярном чемпионате именно эти клубы оспаривали друг у друга первое место. Но такова хоккейная жизнь, и команды, которые считались фаворитами, проиграли свои серии в ½ финала.



Матч начался вяло. Можно было подумать, что идет товарищеский матч. Скорости были невысокими, а опасности у ворот почти не было. Только к середине первой двадцатиминутки коллективы заиграли поинтереснее. «Мордовия» поймала ХК «Ростов» на потере и провела быструю контратаку 2 в 1, которую результативным бросковм завершил экс-ростовчанин Кирилл Абозин – 1:0. Подопечные Григория Пантелеева заиграли поагрессивнее, однако этого не хватало, чтобы забить.



Сравнять счет «красно-белым» удалось в начале второго периода. Савва Селезнев результативно поборолся за отскок после дальнего броска Евгения Шевчука и сейва Никиты Скатова – 1:1. Однако почти сразу же команда хозяев восстановила свое преимущество в счете. ХК «Ростов» получил большинство, проиграл вбрасывание в чужой зоне и пропустил – 2:1, гол «Мордовии» в меньшинстве. Отличился Василий Кружилин.



Третий отрезок игры прошел с большим игровым преимуществом саранцев. «Лисы» доминировали весь период, о чем красноречиво свидетельствует статистика бросков: «Мордовия» нанесла 19 бросков (из них 10 – в створ), а южане – лишь 4 (и только один – в створ ворот). В такой ситуации ни о каком спасении речи быть не могло, но почти весь период ростовчанам везло. Пропустили они только в самом конце, в пустые ворота. Итог – поражение – 1:3, которое стало для пока еще действующего чемпиона третьим подряд.



Второй матч пройдет в донской столице 15 апреля. В финале ВХЛ-Б играют ХК «Тамбов» и ХК «Чебоксары».