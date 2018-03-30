ХК «Ростов» потерпел поражение от «Чебоксар»



Донские хоккеисты не смогли ничего противопоставить «Чебоксарам» - 0:3.



Пятый матч полуфинальной серии Первенства ВХЛ прошел с преимуществом команды гостей. «Чебоксары» куда лучше распорядились своими голевыми моментами и одержали победу.



На первых порах оба коллектива старились больше внимания уделять обороне. Уж слишком была высока цена ошибки. Игра была примерно равной. Временами лучше смотрелись «кондоры», но такого преимущества явно не хватало для того, чтобы забить гол.



Во втором периоде ХК «Ростов» прижал соперника к воротам, по несколько минут не выпуская его из зоны. Треть игрового отрезка подопечные Григория Пантелеева провели в большинстве, однако это не помогло открыть счет. Отчасти гостям везло, отчасти ростовчанам не хватало мастерства поразить все-таки ворота. К тому же невероятный матч провел голкипер «богатырей» Денис Мотошин.



Развязка наступила в третьем периоде. В самом его начале чувашская команды вышла вперед. После броска Павла Никулина с левого круга и сейва Егора Оселедца каучуковый диск пришел к Антону Тихомирову, и он не промахнулся по пустым воротам. Красно-белые, разумеется, пошли в атаку большими силами. Однако остроты в их действиях было мало. Чебоксарцы умело оборонялись, а в середине двадцатиминутки забил и второй гол. Случилось это после контратаки. Опять бросок, опять сейв и опять добивание в почти пустые ворота – 0:2. В этот раз гол забил Степан Жданов. У ростовчан было еще около 10 минут, но этого не хватило даже на то, чтобы забить хотя бы один гол. А в самом конце игры дончане пропустили и третий, в пустые ворота. Итог – поражение ХК «Ростов».



Счет в серии теперь 3:2 в пользу «богатырей». Пятая игра серии состоится 4 апреля в столице Чувашской республики. Если ХК «Ростов» проиграет, то потеряет титул действующего чемпиона ВХЛ-Б.



В параллельной паре саранская «Мордовия» победила ХК «Тамбов» 5:1 и теперь ведет в серии 3:2.