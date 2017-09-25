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ХК «Ростов» переиграл «Алтай»

ХК «Ростов» переиграл «Алтай»

В своем первом домашнем матче хоккеисты «Ростова» были сильнее соперников из барнаульского «Алтая» - 4:2.

Старт сезона у подопечных Григория Пантелеева не очень получился – всего четыре набранных балла в Саратове и Саранске и место в середине турнирной таблицы ВХЛ-Б. Это совсем не то, к чему привык действующий чемпион. Чтобы выправить положение, нужно было обыгрывать «Алтай».

Стартовый отрезок матча остался за гостями. Алтайцы много атаковали, а голкиперу «Ростова» Павлу Сучкову приходилось трудиться, не покладая рук, чтобы оставить свои ворота в неприкосновенности. После нескольких эффектных сейвов атакующий порыв команды гостей сошел на нет, и инициатива перешла в руки «кондоров». На исходе периода Алексей Алтухов открыл счет – 1:0.

В самом начале второго отрезка игры «красно-белые» довели свое преимущество до трех голов. Сначала Владислав Туник, а затем и Михаил Матвейков забросили по шайбе. После того как счет вырос до 3:0, на какое-то время игра успокоилась. Казалось, что все вопросы относительно исхода встречи сняты. Но «Алтай» сумел возродить интригу. Сначала Илья Шубович «размочил» счет, а потом Артем Евстифеев сократил отставание своей команды до одного гола.

В третьем периоде ростовчане вновь включили обороты. В начале игрового отрезка «Алтай» вынужденно удаляется два раза подряд и остается втроем против пятерых. Таким подарком нельзя было не воспользоваться. Первое звено ростовчан четко реализовало преимущество – 4:2. Больше заброшенных шайб в матче не было.

Победа позволила ХК «Ростов» набрать семь очков и подняться на третью строчку в турнирной таблице ВХЛ-Б. 27 сентября коллективы проведут повторную встречу.

Первенство ВХЛ.

ХК «Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Алтай» (Барнаул) – 4:2 (1:0, 2:2, 1:0).

Голы:

15:44 – Савинов (Туник) – 1:0.

20:28 – Туник (Мякинин, Алтухов) – 2:0.

22:08 – Матвейков (Чистяков) – 3:0.

37:55 – Шубович – 3:1.

39:27 – Евстифеев (Жданов) – 3:2.

44:01 – Савинов (Мякинин, Алтухов) – 4:2.

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