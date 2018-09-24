Гандболистку ГК «Ростов-Дон» впервые за четыре года вызвали в сборную России



Гандболистку ГК «Ростов-Дон» впервые за четыре года вызвали в сборную России. Галина Мехдиева 27 сентября отправится в расположение российской команды. Об этом сообщили в пресс-службе донского клуба.



Тренерский штаб сборной отметил, что вызвал вратаря «Ростов-Дона» для того, чтобы посмотреть, как гандболистка проявит себя на тренировках и в товарищеских матчах.



Отметим, 33-летняя спортсменка получила приглашение в сборную России впервые за четыре года. В последний раз Галина Мехдиева играла за национальную команду в 2014 году на турнире «Карпаты Трофи». Всего за сборную она провела 21 матч.



Напомним, ранее к национальной команде страны присоединились ростовские гандболистки Анна Вяхирева, Анна Сень, Юлия Манагарова, Марина Судакова, Полина Кузнецова и Ксения Макеева.



Сборная России сыграет против сборной Германии. Встречи состоятся 29 и 30 сентября.