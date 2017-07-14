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Футболист из Узбекистана стал игроком ФК «Ростов»

Футболист из Узбекистана стал игроком ФК «Ростов»
Футболист из Узбекистана стал игроком ФК «Ростов». Команда «желто-синих» пополнится 22-летним Элдором Шомуродовыв, который до этого был форвардом «Бунедкора».

По информации пресс-службы узбекского клуба, «Ростов» предложил подписать футболиста в конце июня. Руководство «Бунедкора» не стало противиться переходу и отпустило своего форварда в донскую столицу.

До этого Элдор Шомуродов выступал за «Машал» и «Бунедкор». В составе последнего футболист играл в 83 матчах и забил 22 гола. В 2015 году он претендовал на звание «Лучшего футболиста Азии».

Напомним, первый матч сезона 2017-2018 «Ростов» сыграл вничью с «Уралом». Матч закончился со счетом 1:1.

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