Футболист из Узбекистана стал игроком ФК «Ростов»



Футболист из Узбекистана стал игроком ФК «Ростов». Команда «желто-синих» пополнится 22-летним Элдором Шомуродовыв, который до этого был форвардом «Бунедкора».



По информации пресс-службы узбекского клуба, «Ростов» предложил подписать футболиста в конце июня. Руководство «Бунедкора» не стало противиться переходу и отпустило своего форварда в донскую столицу.



До этого Элдор Шомуродов выступал за «Машал» и «Бунедкор». В составе последнего футболист играл в 83 матчах и забил 22 гола. В 2015 году он претендовал на звание «Лучшего футболиста Азии».



Напомним, первый матч сезона 2017-2018 «Ростов» сыграл вничью с «Уралом». Матч закончился со счетом 1:1.