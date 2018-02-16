ФК «Ростов» запретили регистрировать новых футболистов из-за долга перед бывшим игроком
ФК «Ростов» запретили регистрировать новых футболистов из-за долга перед бывшим игроком. Решение было принято 16 февраля палатой по разрешению споров.
По информации Российского футбольного союза, экс-игрок Александр Ерохин подал заявление о взыскании задолженности по зарплате с ростовского клуба. Требование было удовлетворено частично. «Ростов» обязан выплатить футболисту деньги по контракту и проценты за задержку зарплаты. Чтобы клуб наверняка выполнил все требования, «желто-синим» запретили регистрировать новых игроков.