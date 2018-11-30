БК «Ростов-Дон-ЮФУ» в Еврокубке обыграл словацкий «Янг Энджелс»



БК «Ростов-Дон-ЮФУ» в Еврокубке обыграл словацкий «Янг Энджелс». Матч проходил 1 декабря в донской столице. На своей площадке ростовчанки принимали словацких баскетболисток.



С первых минут встречи завладеть серьезным преимуществом не удавалось ни одной из команд. Тем не менее благодаря удачной игре на последних минутах периода вперед вырвались гости — 19:22.



Во второй четверти «пантеры» выглядели увереннее. Ростовчанки чаще попадали в кольцо и надежнее играли в защите. В итоге первая половина встречи завершилась с преимуществом донских баскетболисток — 45:38.



К концу третьей четверти ситуация на площадке не изменилась. «Пантеры» контролировали ход игры, не давая соперницам сократить разницу в счете. Ростовчанки даже упрочили свое преимущество по результатам десятиминутки — 61:53.



В четвертом периоде донские баскетболистки сумели сохранить разницу в счете и довести матч до победы – 79:71. Лучшим игроком встречи стала Александра Кирина из «Ростов-Дона-ЮФУ». Баскетболистка набрала 20 очков и сделала шесть подборов.



Следующую встречу «пантеры» проведут 2 декабря. На своей площадке они сыграют с венгерским «ПИНКК Печ 424».