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Житель Ростовской области попал в колонию строго режима за кражу охотничьего костюма

Житель Ростовской области попал в колонию строго режима за кражу охотничьего костюма

В Ростовской области мужчина получил срок с отбывание в колонии строгого режима за кражу охотничьего костюма.

5 июня 2018 года в Шахтах подсудимый вошёл в магазин, взял с прилавка камуфляжный костюм «Рысь» и направился к выходу. Кассир торговой точки попыталась остановить воришку, но он не отреагировал на женщину и выбежал на улицу. Однако далеко уйти ему не удалось, мужчину задержали.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ранее у злоумышленника уже было четыре судимости, последняя из которых непогашенная. При вынесении решения, суд учел не истекший условный срок и приговорил мужчину
к двум годам и семи месяцем лишения свободы в колонии строгого режима.

Добавим, что срок наказания мужчины за кражу, мошенничество и грабеж должен был истечь в начале 2020 года.

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