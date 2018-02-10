Житель донской столицы предлагает объединить трамвайные маршруты № 10 и № 7



Житель донской столицы предлагает объединить трамвайные маршруты № 10 и № 7. Такое предложение разместил на городском портале Игорь Олейников.



По его мнению, жителям улицы Чукотской неудобно добираться до площади Мичурина, от которой трамвай № 10 следует до Сельмаша через проспекты Буденновский и Ворошиловский.



- Людям придется идти пешком около 1,4 километра до площади Мичурина, чтобы сесть в трамвай, - пожаловался мужчина. - Предлагаю продлить маршрут трамвая № 10 от площади Мичурина до улицы Чукотской.



В настоящее время в копилке петиции - всего 10 голосов. Чтобы ее рассмотрели власти, ей необходимо набрать не менее 500 подписей.