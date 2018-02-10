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Житель донской столицы предлагает объединить трамвайные маршруты № 10 и № 7

Житель донской столицы предлагает объединить трамвайные маршруты № 10 и № 7
Житель донской столицы предлагает объединить трамвайные маршруты № 10 и № 7. Такое предложение разместил на городском портале Игорь Олейников.

По его мнению, жителям улицы Чукотской неудобно добираться до площади Мичурина, от которой трамвай № 10 следует до Сельмаша через проспекты Буденновский и Ворошиловский.

- Людям придется идти пешком около 1,4 километра до площади Мичурина, чтобы сесть в трамвай, - пожаловался мужчина. - Предлагаю продлить маршрут трамвая № 10 от площади Мичурина до улицы Чукотской.

В настоящее время в копилке петиции - всего 10 голосов. Чтобы ее рассмотрели власти, ей необходимо набрать не менее 500 подписей.

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