За замену 60-сантиметровой трубы ростовской пенсионерке пришлось заплатить газовикам почти 13 тысяч рублей





За замену 60-сантиметровой трубы пенсионерке из Ростова пришлось заплатить газовикам почти 13 тысяч рублей.



70-летняя ростовчанка Наталья Чеботарева живет в донской столице в частном доме на улице Волжской. Утром 30 декабря она почувствовала запах газа. Обеспокоенная горожанка позвонила в аварийную службу. Вскоре к ней приехали двое работников горгаза. Проверив трубу, они обнаружили утечку газа и перекрыли ее. Мужчины объявили хозяйке, что нужно заменить кусок трубы, но ремонт они проведут только после новогодних праздников.



Для пенсионерки это означало остаться зимой без тепла в доме почти на две недели. Наталья Рейнгольдовна рассказала о случившемся сыну. Мужчина стал обзванивать все службы газовиков. Пожилой женщине пришлось сидеть без тепла и газа около суток. В итоге 31 декабря к ней прибыла ремонтная бригада и починила трубу. Однако после Нового года она получила счет от АО «Газпром газораспределение Ростов-на Дону» за газ и замену 60-сантиметровой трубы и чуть не упала в обморок. Стоимость услуг по присланной квитанции составила 12 626,47 рубля, сообщает DonDay.ru.

- Я долго сомневалась, даже уточнила у кассира, не произошло ли ошибки, - рассказала женщина. – Выяснилось, что все верно. Аварийное обслуживание стоило 2 040,51 рубля, текущий ремонт сетей – 7 672,89 рубля, ввод в эксплуатацию сети газопотребления жилого дома при повторном пуске газа – 2 913,07 рубля. Всего вышло 12 626,47 рубля — практически вся моя пенсия.







Пенсионерке пришлось попросить денег на оплату ремонта у сына. Тем не менее Наталья Чеботарева считает сложившуюся ситуацию просто вопиющей. Пожилую женщину можно понять, ведь за 1,5 часа работы и «золотой» кусок трубы ей пришлось выложить пенсию за месяц.