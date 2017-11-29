Волна эвакуаций общественных мест снова прокатилась по городу





Волна эвакуаций общественных мест снова прокатилась по Ростову. Днем 1 декабря в полицию стали поступать сообщения о взрывных устройствах, заложенных в различных учреждениях.



Так, эвакуировали посетителей и сотрудников ТЦ «Орбита» на Северном и ТЦ «Джанфида» в районе Военвед. Из здания школы № 5, расположенной на улице Социалистической, вывели учеников и учителей. Дети ждут своих родителей в здании филармонии. Также эвакуировали студентов Донского государственного технического университета. В главном корпусе вуза на площади Гагарина, как и в других общественных местах, полицейские проверяют помещения.



На месте также дежурят «скорые» и спасатели. Здания оцеплены, работают взрывотехники и кинологи с собаками.

- Сотрудники полиции проверяют сообщения о подозрительных предметах, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – По данному факту проводится проверка.



Напомним, накануне, вечером 30 ноября, из-за сообщения о подозрительном предмете эвакуировали посетителей и персонал ТЦ «Золотой Вавилон» на улице Малиновского.