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Водитель ростовской маршрутки потерял на проспекте Стачки бампер и номера, но второпях не заметил пропажи

Водитель ростовской маршрутки потерял на проспекте Стачки бампер и номера, но второпях не заметил пропажи

28 марта примерно около 19 часов вечера курьезный случай произошел на проспекте Стачки в Железнодорожном районе. Водитель маршрутки № 34 потерял на дороге бампер и номера. Но он так торопился развезти пассажиров в час пик в непогоду, что не заметил этого и помчался дальше. Возможно, причиной неприятности стал ураганный ветер, легко оторвавший от маршрутки раскрутившийся бампер.

«Находку» на дороге прямо перед собой обнаружил водитель частного автомобиля. Ростовчанин не смог остаться равнодушным к беде ближнего. Мужчина вышел из машины, дождался очередного микроавтобуса, следующего по тому же маршруту, остановил его и попросил водителя отыскать шофёра, уехавшего без бампера.

Водитель тут же стал созваниваться с коллегами по работе.
- Если он не вернет пропажу, он «влетит» на крупную сумму. Покупка нового бампера обойдется примерно в 7000 рублей и за номера придется отдать еще около полутора тысяч, - озабоченно сказал он.

Вскоре обзвон по цепочке дал свои результаты: «пострадавший» был найден. Но сумел ли торопливый маршрутчик вернуть пропажу - трудно сказать.

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