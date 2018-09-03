Виновника пожара в гостинице Torn House, в котором погибли два человека, будут судить в Ростове



В Ростове под суд пойдёт виновник пожара в гостинице Torn House, расположенной в центре города. В результате происшествия погибли два человека.



Расследование велось больше года. Следствие пришло к выводу, что причиной крупного пожара стало использование горючих материалов при строительстве фасада в 2007 году. Работы выполняло ООО «Строительная компания Альпстрой».

- Во время отделки не были предусмотрены технические решения по отсечению пламени, так называемые пожарные отсечки, - рассказали в сдедственном управлении Ростовской области. - Кроме того, фасад был оформлен композитными панелями, относящимися к сильно горючим материалам, запрещенным при строительстве общественных зданий.



По мнению следствия, генеральный директор компании, чтобы сэкономить, использовал несертифицированные материалы, а также допустил нарушения правил пожарной безопасности зданий. В отношении руководителя компании было возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». На время следствия он был помещен под домашний арест.



Расследование уголовного дело завершено. Когда подозреваемый ознакомится с материалами (они собраны в 25 томов), дело направят в суд.



Напомним, пожар произошел 21 сентября 2017 года. Очаг возгорания находился в номере № 5 отеля Torn House в переулке Семашко. Загоревшаяся занавеска вылетела из окна и зацепилась за фасад отеля. За считанные минуты огонь охватил весь фасад здания.



В результате отравления угарным газом погибли администратор и горничная отеля. Два постояльца пострадали. Спасаясь от пожара, они выпрыгнули из окна второго этажа.



Кроме того, огнём были повреждены 10 припаркованных рядом со зданием машин.