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Вечером в воскресенье в Ростове резко ухудшится погода

Вечером в воскресенье в Ростове резко ухудшится погода
Фото: Metronews.ru
В Ростове вечером, 23 сентября, ожидается резкое ухудшение погоды. По данным Ростовского гидрометеоцентра, в донской столице ожидаются кратковременные дожди и грозы. Временами прогнозируются сильные дожди с градом и шквалистым усилением ветра. Порывы могут достигать 20-22 м/с.

В связи с этим в Ростове объявлено штормовое предупреждение. Непогода продержится до 25 сентября.

Ухудшение погоды прогнозируется и местами по Ростовской области.

Ростовчан и жителей региона просят убрать с балконов вещи, не парковать машины и не оставлять детские коляски под деревьями, рекламными конструкциями, линиями электропередачи и в низинах. При скачках напряжения следует отключить электроприборы.

В экстренных случаях следует звонить по номеру: 112.

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