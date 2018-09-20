Вечером в воскресенье в Ростове резко ухудшится погода



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В Ростове вечером, 23 сентября, ожидается резкое ухудшение погоды. По данным Ростовского гидрометеоцентра, в донской столице ожидаются кратковременные дожди и грозы. Временами прогнозируются сильные дожди с градом и шквалистым усилением ветра. Порывы могут достигать 20-22 м/с.



В связи с этим в Ростове объявлено штормовое предупреждение. Непогода продержится до 25 сентября.



Ухудшение погоды прогнозируется и местами по Ростовской области.



Ростовчан и жителей региона просят убрать с балконов вещи, не парковать машины и не оставлять детские коляски под деревьями, рекламными конструкциями, линиями электропередачи и в низинах. При скачках напряжения следует отключить электроприборы.



В экстренных случаях следует звонить по номеру: 112.