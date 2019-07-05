В Ростовской области в ближайшие дни ожидается резкое ухудшение погоды



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На Дону, по данным Росгидромета, в ближайшие дни ожидается резкое ухудшение погоды.



Синоптики сообщают, что непогода придёт местами в Ростовскую область и Таганрогский залив 11 июля.

- Ожидаются дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 23 м/с, - проинформировали в МЧС.



Шторм продлится до 12 июля. Спасатели просят жителей Ростовской области во время ухудшения погоды по возможности не выходить из дома. При сильном ветре не следует парковать автомобили под рекламными щитами и слабозакреплёнными конструкциями. В МЧС также напомнили, что во время грозы нельзя прятаться под одиночно стоящими деревьями.



В случае экстренной ситуации следует звонить по телефонам: 01, 101, 112.