В Ростове из-за надвигающейся непогоды объявлено штормовое предупреждение



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На ближайшие выходные в Ростове объявлено штормовое предупреждение. По данным Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС Ростовской области, непогода прогнозируется 17, 18 и 19 августа.



В эти дни ожидаются кратковременные дожди, грозы и усиление ветра с порывами до 16 м/с.

- Возможны подтопления низменных участков местности и расположенных на них строений, обрывы линий электропередачи, отключения трансформаторных подстанций, падения деревьев и конструкций, повреждения крыш, затруднения в работе всех видов транспорта, - сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС Ростова.



Ростовчанам напоминают о необходимости убрать вещи с балконов, при скачках напряжения обесточить электроприборы, не оставлять машины и детские коляски под деревьями и рекламными щитами.



В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону: 112.