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В вечер пятницы Ростов встал в 9-балльные пробки

В вечер пятницы Ростов встал в 9-балльные пробки
В Ростове вечером в пятницу, 9 ноября, образовались большие пробки.

Согласно сервису «Яндекс. Пробки», движение затруднено в районах Главного и Пригородного автовокзалов, площади Гагарина, на Будённовском, Красноармейской и 14-й линии. На этих участках скорость движения не превышает пяти километров в час.

Ростовчане пишут в социальных сетях, что не могут уехать домой, так как автобусы проходят очень полные и даже не останавливаются, чтобы подобрать пассажиров. Кроме этого, транспорта крайне мало, и людям приходится долго стоять на остановках.

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