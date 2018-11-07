В вечер пятницы Ростов встал в 9-балльные пробки



В Ростове вечером в пятницу, 9 ноября, образовались большие пробки.



Согласно сервису «Яндекс. Пробки», движение затруднено в районах Главного и Пригородного автовокзалов, площади Гагарина, на Будённовском, Красноармейской и 14-й линии. На этих участках скорость движения не превышает пяти километров в час.



Ростовчане пишут в социальных сетях, что не могут уехать домой, так как автобусы проходят очень полные и даже не останавливаются, чтобы подобрать пассажиров. Кроме этого, транспорта крайне мало, и людям приходится долго стоять на остановках.