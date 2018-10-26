В Таганроге на студентку, подобравшую телефон в парке, завели уголовное дело



В Таганроге в отношении 18-летней девушки завели уголовное дело. Ее обвиняют в краже телефона.



В полицию обратилась местная жительница. Таганроженка заявила о краже телефона Sony Xperia стоимостью 25 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что хозяйка выронила телефон в сквере. Гаджет подобрала девушка, но владелице не вернула.



Личность подозреваемой вскоре установили. Ею оказалась 18-летняя жительница Неклиновского района, которая учится в одном из учебных заведений Таганрога.



В ГУ МВД Ростовской области сообщили, что в отношении студентки возбуждено уголовное дело по статье «Кража».