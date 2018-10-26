Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Таганроге на студентку, подобравшую телефон в парке, завели уголовное дело

В Таганроге на студентку, подобравшую телефон в парке, завели уголовное дело
В Таганроге в отношении 18-летней девушки завели уголовное дело. Ее обвиняют в краже телефона.

В полицию обратилась местная жительница. Таганроженка заявила о краже телефона Sony Xperia стоимостью 25 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что хозяйка выронила телефон в сквере. Гаджет подобрала девушка, но владелице не вернула.

Личность подозреваемой вскоре установили. Ею оказалась 18-летняя жительница Неклиновского района, которая учится в одном из учебных заведений Таганрога.

В ГУ МВД Ростовской области сообщили, что в отношении студентки возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.