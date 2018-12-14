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В Ростовской области взяли пробы воды, которой могли отравиться десятки жителей

В Ростовской области взяли пробы воды, которой могли отравиться десятки жителей
В поселке Аюта Ростовской области взяли пробы воды, которой могли отравиться десятки местных жителей. Об этом изданию DonDay Шахты сообщили в администрации Шахт.

Всего зафиксировано 26 случаев заболевания гастроэнтероколитом, или воспалением желудка, толстого и тонкого отделов кишечника. В настоящее время все эти люди находятся в инфекционном отделении БСМП города Шахты. Половина пострадавших – несовершеннолетние.

– Все пациенты проживали в поселке Аюта. Тяжело заболевших среди них нет. Однако люди страдают от тошноты, рвоты, болей в животе, диареи, – рассказали в администрации.

В настоящее время взяты пробы водопроводной воды в поселке. Точные причины заболевания людей установят после исследования.
Медики продолжают обследовать жителей. В связи с инцидентом организован дополнительный прием в поликлиниках.

Следственным отделом города Шахт СУ СКР организована доследственная проверка. В ходе нее правоохранители установят причины и обстоятельства массового отравления.

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