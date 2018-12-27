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В Ростовской области утвердили новых мировых судей

В Ростовской области утвердили новых мировых судей
В Ростовской области утвердили семь новых мировых судей. Назначения прошли в нескольких судебных участках. Такое постановление приняли в областном Законодательном собрании.

Согласно документу, сразу две перестановки прошли в Таганрогском судебном районе. Мировым судьей участка № 7 стала Раиса Колесникова, которая раннее работала помощником судьи. В участке № 8 должность получила Анжелика Обнизова. До этого мировая судья была помощником председателя Матвеево-Курганского суда.

В Семикаракорском судебном районе назначили Евгению Сало. Она выполняла обязанности помощника судьи судебной коллегии по административным делам. В Шахтинском судебном районе на участок № 8 в качестве мирового судьи утвердили Евгения Бессонова.

В Кировском судебном районе на участке № 1 должность будет занимать Ольга Ноженко, экс-помощник судьи в Ростовском областном суде. В Новочеркасском районе на участке № 5 работать будет Вадим Шмер.

Также сообщается, что Екатерина Кубракова останется судьей Цимлянского районного суда. Она будет выполнять обязанности на участке № 2 на протяжении еще пяти лет. Все другие судьи будут занимать должности в течение трех лет.

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