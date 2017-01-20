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В Ростовской области сотрудник ФСИН пытался пронести в колонию телефоны для зека

В Ростовской области сотрудник ФСИН пытался пронести в колонию телефоны для зека
В Ростовской области сотрудник ФСИН пытался пронести в колонию телефоны для заключенного.

Майор внутренней службы Вячеслав К. собирался передать одному из заключенных три телефона, пять сим-карт и флешку, сообщает DonDay.ru. За услугу ему пообещали 12 тыс.руб.

Работника исправительной колонии № 12 Каменского района задержали оперативные сотрудники ночью 19 января в тот момент, когда он заходил в жилую зону через контрольно-пропускной пункт. Мужчина пояснил, что телефоны и сим-карты он принес для осужденного, которому оставалось сидеть в колонии 10 месяцев.
- По факту произошедшего проводится проверка, - прокомментировали в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области. – Собранные материалы в дальнейшем будут переданы в Донецкий следственный отдел.

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