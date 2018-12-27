Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области разыскивают парня, пропавшего три года назад

В Ростовской области разыскивают парня, пропавшего три года назад
В Ростовской области разыскивают 27-летнего Ацамаза Хубежова. Он жил в Московской области, где пропал в 2015 году. Как рассказала мать молодого человека, они с другом разгружали машину. Затем парень отошёл ненадолго поговорить по телефону и исчез.

С тех пор его неустанно разыскивают члены семьи. Около шести месяцев назад, летом 2018 года, парня видели в Батайске. Родные знают, что Ацамаз планировал вернуться домой, но так и не приехал. Они просят дончан принять участие в поисках.

Рост молодого человека - 170-175 сантиметров. У него среднее телосложение, тёмные волосы и зелёные глаза. Из особых примет – небольшая родинка на правой щеке.

В последний раз его видели в спортивных серых штанах и серой футболке.

Любую информацию о местонахождении Ацамаза Хубежова просят сообщать по телефонам: +7-901-754-52-67 или +7-929-806-07-65.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.