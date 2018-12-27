В Ростовской области разыскивают парня, пропавшего три года назад



В Ростовской области разыскивают 27-летнего Ацамаза Хубежова. Он жил в Московской области, где пропал в 2015 году. Как рассказала мать молодого человека, они с другом разгружали машину. Затем парень отошёл ненадолго поговорить по телефону и исчез.



С тех пор его неустанно разыскивают члены семьи. Около шести месяцев назад, летом 2018 года, парня видели в Батайске. Родные знают, что Ацамаз планировал вернуться домой, но так и не приехал. Они просят дончан принять участие в поисках.



Рост молодого человека - 170-175 сантиметров. У него среднее телосложение, тёмные волосы и зелёные глаза. Из особых примет – небольшая родинка на правой щеке.



В последний раз его видели в спортивных серых штанах и серой футболке.



Любую информацию о местонахождении Ацамаза Хубежова просят сообщать по телефонам: +7-901-754-52-67 или +7-929-806-07-65.