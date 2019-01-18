В Ростовской области почти неделю назад без вести пропал пенсионер



В Волгодонске с 16 января разыскивают 69-летнего местного жителя. Борис Розов ушёл из дома, расположенного на улице Карла Маркса, и не вернулся.



Татьяна, его дочь, рассказала, что он не взял с собой ни телефон, ни документы. Все выглядело так, будто он совсем скоро вернётся. Около 14 часов внук Бориса Владимировича возвращался из школы и встретил по пути дедушку. Тот сказал, что пошёл по обычным житейским делам.



Тем не менее, в тот день пенсионер домой не пришёл. Уже почти неделю о нём нет никаких вестей.



- Он словно в воду канул. Я обзвонила всех друзей, знакомых и даже морги, - со слезами в голосе говорит Татьяна.



Рост пропавшего около 165 сантиметров. У него короткие седые волосы, есть залысина. Из особых примет — на указательном пальце правой руки отсутствует фаланга.



В день пропажи Борис Розов был одет в камуфляжные штаны и коричневую дублёнку с воротником из искусственного белого меха. На голове — чёрная шапка, на ногах обуты зимние ботинки чёрного цвета.



Любую информацию о местонахождении волгодонца, сообщите, пожалуйста по телефону +7-988-890-76-37.