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В Ростовской области почти неделю назад без вести пропал пенсионер

В Ростовской области почти неделю назад без вести пропал пенсионер
В Волгодонске с 16 января разыскивают 69-летнего местного жителя. Борис Розов ушёл из дома, расположенного на улице Карла Маркса, и не вернулся.

Татьяна, его дочь, рассказала, что он не взял с собой ни телефон, ни документы. Все выглядело так, будто он совсем скоро вернётся. Около 14 часов внук Бориса Владимировича возвращался из школы и встретил по пути дедушку. Тот сказал, что пошёл по обычным житейским делам.

Тем не менее, в тот день пенсионер домой не пришёл. Уже почти неделю о нём нет никаких вестей.

- Он словно в воду канул. Я обзвонила всех друзей, знакомых и даже морги, - со слезами в голосе говорит Татьяна.

Рост пропавшего около 165 сантиметров. У него короткие седые волосы, есть залысина. Из особых примет — на указательном пальце правой руки отсутствует фаланга.

В день пропажи Борис Розов был одет в камуфляжные штаны и коричневую дублёнку с воротником из искусственного белого меха. На голове — чёрная шапка, на ногах обуты зимние ботинки чёрного цвета.

Любую информацию о местонахождении волгодонца, сообщите, пожалуйста по телефону +7-988-890-76-37.

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