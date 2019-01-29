В Ростовской области разыскивают 69-летнего пенсионера



В Ростовской области разыскивают 69-летнего пенсионера. О местонахождении Бориса Розова ничего не известно около двух недель.



Житель Волгодонска перестал выходить на связь с близкими 16 января. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции и поисковики.



- Рост мужчины - около 165 сантиметров, на вид ему - 70-75 лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - У пенсионера худощавое телосложение, седые короткие волосы, большой нос. Также у разыскиваемого нет трети фаланги указательного пальца правой руки.



16 января Розов был одет в черную вязаную шапку, штаны цвета хаки, коричневую куртку с белым воротником и черный шарф со светло-коричневым рисунком, на ногах - черные зимние ботинки.



Если у вас есть сведения о местонахождении Бориса Розова, позвоните по телефонам: 8 (8639) 25-52-02; 8 (8639) 26-68-31 или 02, 020 - с мобильного.