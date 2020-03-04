В Ростовской области пропал нуждающийся в медпомощи пенсионер



В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести 70-летнего мужчину. Иван Антонюк 4 марта ушёл из своего дома в Сальске и не вернулся.



Дочь Ивана Михайловича рассказала, что ему требуется медицинская помощь. Когда пенсионер не вернулся домой, родственники сразу бросились на поиски. Пока найти сальчанина не удалось.



Его рост – 176 сантиметров, телосложение среднее. У него седые волосы, есть залысины. Из особых примет: шрам на голове после операции, а также шрам на животе.



В день пропажи он был одет в чёрное трико, рубашку болотного цвета с длинным рукавом и синюю олимпийку с белой широкой полосой посередине, на ногах – чёрные туфли.



Всех, кто видел Ивана Антонюка или знает, где он находится, просят позвонить его дочери по телефону: 8-918-540-59-90.