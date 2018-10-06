В Ростовской области перед судом предстанут жители, угрожавшие полицейским



В Орловском районе Ростовской области перед судом предстанут жители, которые угрожали полицейским. Мужчин обвиняют в оскорблении и угрозе применения насилия в отношении представителей власти.



По данным следствия, мужчины отказались оплачивать счет в одном из кафе поселка Орловского. По этой причине между сотрудниками заведения и посетителями случился конфликт. В итоге администратор позвонил в полицию.



Мужчины начали оскорблять и приехавших на место правоохранителей. Они угрожали физической расправой и размахивали стулом. Одного из полицейских дебоширы обвинили во взяточничестве.



Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы. Заседание назначили на 11 октября.