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В Ростовской области перед судом предстанут жители, угрожавшие полицейским

В Ростовской области перед судом предстанут жители, угрожавшие полицейским
В Орловском районе Ростовской области перед судом предстанут жители, которые угрожали полицейским. Мужчин обвиняют в оскорблении и угрозе применения насилия в отношении представителей власти.

По данным следствия, мужчины отказались оплачивать счет в одном из кафе поселка Орловского. По этой причине между сотрудниками заведения и посетителями случился конфликт. В итоге администратор позвонил в полицию.

Мужчины начали оскорблять и приехавших на место правоохранителей. Они угрожали физической расправой и размахивали стулом. Одного из полицейских дебоширы обвинили во взяточничестве.

Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы. Заседание назначили на 11 октября.

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