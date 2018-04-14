В Ростовской области обнаружена заброшенная могила солдата времен ВОВ



Останки солдата, похороненного во времена Великой Отечественной войны, нашли в Ростовской области. Об этом рассказали представители поисковой организации «Миус-фронт».



Как сообщают в отряде, место захоронения обнаружили под Ростовом. Вероятно, солдат был убит во время отступления летом 1942 года. Поисковики предполагают, что останки принадлежат офицеру Красной армии. Его похоронили местные жители, они же поставили самодельный деревянный крест и положили солдатскую каску. Со временем крест развалился и упал. Могилу покрыла трава, однако волонтеры все же разыскали захоронение.



Сообщается, что останки будут перезахоронены с воинскими почестями. В отряде надеются выяснить имя погибшего бойца.